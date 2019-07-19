Навратилова рассказала, в чем нужно добавить Серене Уильямс для успешного выступления

18-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" Мартина Навратилова выразила мнение, что перед стартом на US Open-2019 американке Серене Уильямс не помешало бы сыграть на двух-трех турнирах.

– Если Серена здорова, то, как тренер, я бы хотела, чтобы она сыграла на двух или трех турнирах перед US Open, – приводит сайт WTA слова Навратиловой. – Ей нужно больше матчей, если она хочет выиграть этот турнир и завоевать 24-й титул на турнирах "Большого шлема". Когда играешь для того, чтобы войти в историю, то находишься в измерении, которое незнакомо простым смертным. Это заставляет нервничать дополнительно.

Ей нужно изобрести нечто новое и больше держать мяч в игре, заставляя соперниц двигаться. Но нельзя забывать, что ей и самой нужно больше двигаться. Пока она была не в лучшей форме для этого.

Серена Уильямс – победительница 23 турниров "Большого шлема". US Open-2019 пройдет с 26 августа по 8 сентября.