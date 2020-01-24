Наоми Осака: «Никто не хочет проигрывать 15-летней»

Действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии японка Наоми Осака после поражения в матче третьего круга против 15-летней американки Кори Гауфф (3:6, 4:6) отметила, что ей не хватает психологии чемпиона.

— Пока у меня нет чемпионского менталитета, чтобы побеждать.ю но при этом не играя на 100 процентов, — цитирует Осаку AFP. - Я всегда хотела, чтобы он был у меня. Но похоже, впеереди еще долгий путь. Некоторые рождаются с ним, другие же тяжело работают, проходят испытания, чтобы получить такую ментальность. У меня много проверок и вызовов. Для меня это теннисные матчи, которые вы видите. Нужно как-то справляться.

Бывает, что у меня все получается, а бываеь, когда я вообще не знаю, что нужно делать. Никто не хочет проигрывать 15-летней. Однако на данный момент такова реальность. Хотя возраст тут не играет роли.