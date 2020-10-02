Надаль вышел на Roland Garros на 20-летнего Корду, который назвал в честь него кота
Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг Roland Garros. Вторая ракетка мира за 1 час 37 минут обыграл Стефано Травалью из Италии.
Соперником Надаля станет победитель квалификации Себастьян Корда. 20-летний американец в интервью рассказал, что назвал в честь Надаля своего кота.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Стефано Травалья (Италия) — 6:1, 6:4, 6:0
Юго Гастон (Франция, WC) — Стэн Вавринка (Швейцария, 16) — 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0
Лоренцо Сонего (Италия) — Тэйлор Фритц (США, 27) — 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (19:17)
Себастьян Корда (США, Q) — Педро Мартинес (Испания, Q) — 6:4, 6:3, 6:1
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/rolandgarros/2020/12/7/