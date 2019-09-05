Надаль второй раз в карьере вышел во все полуфиналы «Большого шлема» за год

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал US Open-2019. В четвертьфинале он одолел Диего Шварцмана — 6:4, 7:5, 6:2. 33-летний испанец попал во все полуфиналы турниров «Большого шлема» в 2019 году. Он второй раз в карьере добивается этого результата. Первый раз это произошло в 2008 году.

Кроме того, Надаль попал в седьмой полуфинал турниров «Большого шлема» подряд. Это пятый результат в истории. Длиннее были серии у Новака Джоковича (9 полуфиналов с 2014 по 2016 год и 14 полуфиналов с 2010 по 2013 год), Ивана Лендла (10 полуфиналов с 1985 по 1988 год), а первое место с огромным отрывом занимает Роджер Федерер (23 полуфинала с 2004 по 2010 год).

В полуфинале Надаль сыграет с Маттео Берреттини.