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Надаль попал мячом в лицо девочке, подающей мячи. И очень мило извинился

23 января 2020, 20:54
Рафаэль Надаль подарил девочке бандану.
Рафаэль Надаль подарил девочке бандану.
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Испанец Рафаэль Надаль во время матча второго круга Australian Open против Федерико Дельбониса случайно попал мячом в лицо девочке, подающей мячи. Он тут же подошел к ней извинился и поцеловал в щеку.

После игры Надаль подарил девочке свою бандану.

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