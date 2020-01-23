Надаль попал мячом в лицо девочке, подающей мячи. И очень мило извинился
23 января 2020, 20:54
Испанец Рафаэль Надаль во время матча второго круга Australian Open против Федерико Дельбониса случайно попал мячом в лицо девочке, подающей мячи. Он тут же подошел к ней извинился и поцеловал в щеку.
После игры Надаль подарил девочке свою бандану.
Nadal acertou em cheio na apanha-bolas e compensou com um beijo ? pic.twitter.com/G9rhUi8tkJ— B24 (@B24PT) January 23, 2020
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