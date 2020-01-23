Надаль переиграл Дельбониса и пробился в третий раунд Australian Open
23 января 2020, 15:26
В матче второго раунда Australian Open испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Федерико Дельбониса (6:3, 7:6(7:4), 6:1).
Матч продолжался два часа и 30 минут. В следующем раунде соперником испанца станет его соотечественник Пабло Карреньо Буста.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:3, 7:6(7:4), 6:1
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