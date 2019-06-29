Надаль отказался обсуждать конфликт с Кирьосом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался обсуждать конфликт с австралийцем Ником Кирьосом, который обвинял его в неискренности.

- Честно говоря, я толком не знаю Кирьоса. Не хочу много говорить о Нике, потому что я играю не с ним, а с Сугитой. Если мы оба пройдем дальше, то у вас будет достаточно времени, чтобы спросить меня о предстоящей встрече, - цитирует теннисита Daily Express.

В мае этого года Кирьос заявил, что Надаль отзывается о соперниках хорошо, только когда побеждает их. Теннисисты могут встретиться уже на стадии второго круга Уимблдона, если Надаль обыграет японца Юити Сугиту, а Кирьос – своего соотечественника Джордана Томпсона.

В выставочном матче перед Уимблдонским турниром Надаль проиграл хорвату Марину Чиличу – 3:6, 3:6