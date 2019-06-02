Надаль обыграл Лондеро и вышел в четвертьфинал Roland Garros

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в следующий раунд Открытого чемпионата Франции, обыграв в трех сетах аргентинца Хуана Игнасио Лондеро – 6:2, 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

В четвертьфинале 32-летний Надаль с победителем пары Кеи Нишикори (Япония) – Бенуа Пэр​ (Франция).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) – 6:2, 6:3, 6:3