Надаль и Монфис вышли во второй круг US Open

Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира US Open. В трех сетах он переиграл австралийца Джона Миллмэна.

В другой встрече француз Гаэль Монфис? выиграл у испанца Альберта Рамоса-Виньоласа.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания) — ?Джон Миллмэн (Австралия) — 6:3, 6:2, 6:2

Гаэль Монфис (Франция) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 7:6 (7:2), 6:4, 6:3

Денис Шаповалов (Канада) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:1, 6:1, 6:4

Седрик-Марсель Штебе (Германия) — Филип Краинович (Сербия) — 6:3, 4:6, 6:4, 7:6 (8:6)

Александр Зверев (Германия, 6) — Раду Албот (Молдавия) — 6:1, 6:3, 3:6, 4:6, 6:2

Теннис Сандгрен (США) — Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 1:6, 6:7 (2:7), 6:4, 7:6 (7:5), 7:5

Чон Хен (Корея, Q) — Эрнесто Эскобедо (США, WC) — 3:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4, 6:2

Мариуш Копил (Румыния) — Уго Умбер (Франция) — 6:3, 5:7, 7:6 (13:11), 4:6, 6:1

Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — 6:3, 7:6 (10:8), 6:7 (4:7), 6:2

Диего Шварцман (Аргентина, 20) — Робин Хаасе (Голландия) — 6:3, 7:6 (8:6), 6:0

Альяж Бедене (Словения) — Йозеф Ковалик (Словакия) — 6:3, 6:4, 7:5

Бенуа Пэр (Франция, 29) — Брэйден Шнур (Канада) — 6:2, 6:4, 6:4

Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 7:5, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)

Фрэнсис Тиафо (США) — Иво Карлович (Хорватия) — 6:2, 6:3, 1:2 отказ 2-го игрока

Анри Лааксонен (Швейцария) — Марко Чеккинато (Италия) — 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), 2:6, 3:6, 7:6 (7:2)

Антуан Оан (Франция, WC) — Леонардо Майер (Аргентина) — 3:6, 6:2, 6:7 (6:8), 6:1, 6:3