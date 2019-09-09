Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

На Первом канале не против продолжения сотрудничества с Сафиным

9 сентября 2019, 18:08
Теги:

По информации «СЭ», на Первом канале позитивно оценили работу Марата Сафина в качестве комментатора финального матча US Open.

Сафин в паре с Александром Кузмаком комментировал матч Рафаэля Надаля и Даниила Медведева, заслужив позитивный отклик у аудитории — пользователи соцсетей восторженно оценили экспертизу Марата, его шутки и непосредственность при оценке ситуаций на корте и за его пределами.

Первый был бы рад продолжению сотрудничества со звездой тенниса.

Финал Открытого чемпионата США прошел в Нью-Йорке в ночь на понедельник. В почти пятичасовом матче Медведев уступил Надалю — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Даниил Медведев.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир