Монфис победил Оана и вышел в 1/8 финала Roland Garros

Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл своего соотечественника Антуана Оана в матче третьего круга турнира "Большого шлема" Roland Garros - 6:3, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.
В 1/8 финала Монфис сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) - Пабло Куэвас (Уругвай).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Гаэль Монфис (Франция, 14) - Антуан Оан (Франция, WC) - 6:3, 6:2, 6:3
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