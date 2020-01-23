Монфис и Изнер пробились в третий раунд Australian Open

Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл хорвата Иво Карловича (4:6, 7:6(10:8), 6:4, 7:5) во втором раунде Australian Open в мужском одиночном разряде. В следующем раунде он сыграет с представителем Латвии Эрнестом Гулбисом.

Американец Джон Изнер обыграл чилийца Алехандро Табило (6:4, 6:3, 6:3). В третьем раунде ему предстоит матч с победителем пары Андреас Сеппи (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Гаэль Монфис (Франция, 10) — Иво Карлович (Хорватия) — 4:6, 7:6(10:8), 6:4, 7:5

Джон Изнер (США, 19) — Алехандро Табило (Чили, Q) — 6:4, 6:3, 6:3