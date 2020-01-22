Мертенс, Свентек, Контавейт и Таунсенд вышли во второй круг Australian Open
22 января 2020, 06:34
Бельгийка Элисе Мертенс переиграла черногорку Данку Ковинчич в матче первого круга турнира Australian Open. Также во второй круг вышли Анетт Контавейт, Ига Свентек и Тэйлор Таунсенд.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анетт Контавейт (Эстония, 28) — Астра Шарма (Австралия, WC) — 6:0, 6:2
Ига Свентек (Польша) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:3, 6:2
Тэйлор Таунсенд (США) — Джессика Пегула (США) — 6:4, 7:6
Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:2, 6:0
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