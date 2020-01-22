Мертенс, Свентек, Контавейт и Таунсенд вышли во второй круг Australian Open

Бельгийка Элисе Мертенс переиграла черногорку Данку Ковинчич в матче первого круга турнира Australian Open. Также во второй круг вышли Анетт Контавейт, Ига Свентек и Тэйлор Таунсенд.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анетт Контавейт (Эстония, 28) — Астра Шарма (Австралия, WC) — 6:0, 6:2

Ига Свентек (Польша) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:3, 6:2

Тэйлор Таунсенд (США) — Джессика Пегула (США) — 6:4, 7:6

Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:2, 6:0