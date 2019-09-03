Мертенс разгромила обидчицу Кузнецовой и вышла в 1/4 финала US Open
3 сентября 2019, 01:10
Бельгийка Элисе Мертенс в четвертом круге US Open разгромила американку Кристи Ан (6:1, 6:1), которая начала свой путь на турнире с победы над россиянкой Светланой Кузнецовой. Продолжительность встречи составила 1 час и 9 минут.
За право выйти в полуфинал 25-я сеяная сразится с победительницей пары Бьянка Андрееску (Канада, 15) — Тейлор Таунсенд (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Кристи Ан (США, WC) — 6:1, 6:1
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