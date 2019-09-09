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Медведев заявил, что гордится собой после выступления на US Open

9 сентября 2019, 11:21
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Российский теннисист Даниил Медведев — о выступлении на US Open. В финале его обыграл испанец Рафаэль Надаль (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4).

— Конечно, у тебя может быть страх, но это чаще бывает в плохие моменты, как у меня было в этом году, — цитирует Медведева официальный сайт АТР. — Тогда ты выходишь на корт со страхом. Ты начинаешь думать, проиграешь ли ты снова или все-таки победишь. После лета страха у меня не было. Я мог только приобрести. Потерять что-то мог только Рафа. Я вышел на корт и полностью выложился. Я горжусь собой.

А американцы кричали «Медведев!» Наш теннисист проиграл сумасшедший финал US Open

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/tennis/grand-slam/reviews/daniil-medvedev-vyigral-ili-net-kak-sygral-medvedev-v-amerike-rafael-nadal-19-y-turnir-bolshogo-shlema-1584468/

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