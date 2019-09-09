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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Медведев заработал на US Open 1,9 миллиона долларов

06:17
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Россиянин Даниил Медведев на US Open заработал 1,9 миллиона долларов. Он дошел до финала, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Общие призовые первой ракетки России за карьеру составляют чуть более 6 миллионов.

Надаль на US Open заработал 3,85 миллиона и довел свои карьерные призовые до 115 миллионов. Он выиграл турнир «Большого шлема» в 19-й раз в карьере.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...

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