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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Медведев вышел во второй круг US Open

26 августа 2019, 21:42
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Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче первого раунда он обыграл представителя Индии Праджнеша Гуннесварана — 6:4, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем пары Квон Суну (Корея)  — Уго Дельен (Боливия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Праджнеш Гуннесваран (Индия) — 6:4, 6:1, 6:2

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