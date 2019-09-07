Россиянин Даниил Медведев, посеянный на US Open под пятым номером, вышел в финал. В 1/2 финала в трех сетах он обыграл болгарина Григора Димитрова — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. На счету россиянина 10 эйсов, у его соперника лишь 2 подачи навылет.

В финале первая ракетка России встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Маттео Берреттини (Италия, 24).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 5) — Григор Димитров (Болгария) — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.