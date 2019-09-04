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Медведев сыграет на итоговом турнире ATP

00:06

Россиянин Даниил Медведев выступит на итоговом турнире ATP в этом году. Он стал четвертым игроком, который на него квалифицировался. Кроме того, российские теннисисты не выступали на Итоговом турнире в мужском одиночном разряде с 2009 года.

Напомним, во вторник Медведев выиграл у Стэна Вавринки в 1/4 финала US Open.

Итоговый турнир ATP пройдет с 10 по 18 ноября в Лондоне. Призовой фонд составит 8,5 миллиона долларов.

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