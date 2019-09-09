Медведев рассказал, что перед третьим сетом финала начал думать о послематчевом интервью

Россиянин Даниил Медведев после поражения в финале US Open от испанца Рафаэля Надаля рассказал, как сумел переломить ход матча в третьем сете.

— Есть быть честным, уже думал, что скажу после матча: «Первый финал, проиграл в трех сетах, посражался». Подумал в конце концов, что нужно продолжать сражаться. Дальше игра пошла сначала по моему сценарию, затем, к сожалению, не по моему. Сегодняшний вечер останется в моей памяти. Играл на самом большом корте в истории теннисного мира, с удовольствием продлил бы эту игру, потому что, кажется, вы хотите и дальше смотреть этот теннис.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...