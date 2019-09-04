Медведев провел селфи-сессию с американскими болельщиками на US Open

Россиянин Даниил Медведев после победы над Стэном Вавринкой и выходом в полуфинал US Open провел селфи-сессию с американскими болельщиками и пообщался с фанатами. Ранее первая ракетка России подвергался критике со стороны публики на турнире «Большого шлема» за неспортивное поведение, но впоследствии извинился.

Медведев растопил лед в отношениях с американской публикой. После изнурительной победы Даниил сделал селфи и пообщался с фанами в Нью-Йорке ? pic.twitter.com/D9oYBA8Pgg — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) September 4, 2019

За право выйти в финал US Open россиянин сразится с болгарином Григором Диимтровым.

Медведев извинился перед болельщиками на US Open