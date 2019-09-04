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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Медведев провел селфи-сессию с американскими болельщиками на US Open

4 сентября 2019, 17:32
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Россиянин Даниил Медведев после победы над Стэном Вавринкой и выходом в полуфинал US Open провел селфи-сессию с американскими болельщиками и пообщался с фанатами. Ранее первая ракетка России подвергался критике со стороны публики на турнире «Большого шлема» за неспортивное поведение, но впоследствии извинился.

За право выйти в финал US Open россиянин сразится с болгарином Григором Диимтровым.

Медведев извинился перед болельщиками на US Open

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