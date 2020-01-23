Медведев прокомментировал выход в третий круг Australian Open

Россиянин Даниил Медведев, который вышел в третий круг турнира Australian Open, прокомментировал свою победу во втором раунде. В трех сетах он переиграл испанца Педро Мартинеса и стал первым участником, вышедшим сегодня в третий круг.

— Это было не совсем просто, но я остался в игре и смог пройти его, потому что у него меньше опыта, — приводи AP слова Медведева. — Я старался оказывать давление на него на протяжении всей игры. Сегодня было гораздо лучше, чем в стартовом матче.

Ну, у меня шла кровь из носа, что со мной иногда случается. Обычно это не происходит во время матча, поэтому я должен был остановить ее. Это занимает минуты четыре — три. Я позвал физиотерапевта, чтобы он помог мне остановить это. Но это пустяки.

Следующим соперником российского теннисиста будет Алексей Попырин.