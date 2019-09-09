Медведев после финала US Open еще раз извинился перед американской публикой

Россиянин Даниил Медведев после поражения в финале US Open от испанца Рафаэля Надаля снова извинился перед американской публикой. Ранее болельщики его освистывали, но впоследствии первая ракетка России принес извинения

— Благодарю болельщиков за поддержку, — сказал Медведев на церемонии награждения. — Сначала я отнесся к ним не очень хорошо, а теперь хорошо. Они дали мне энергетику для борьбы. Вы можете меня освистывать, но я все равно вас люблю.

Благодарю также мою команду. Многое изменилось в этом году, включая попадание в финал. Без этих людей этого бы не произошло, они меня постоянно поддерживали. Возможно, о ком-то забуду, но вспомню обо всех вас.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...