Медведев подчеркнул величие Надаля после финала US Open

Россиянин Даниил Медведев после поражения в финале US Open от испанца Рафаэля Надаля отдал должное сопернику.

— Для начала поздравляю Рафу с 19-м титулом «Большого шлема». Перед награждением показывали его 1-й, 2-й, 15-й, 19-й титулы. А если бы я выиграл, что бы вы показывали тогда (смеется)? Сотни миллионов детей будут заниматься теннисом, потому что ты это сделал, -сказал Медведев на церемонии награждения.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...