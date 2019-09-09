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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Медведев подчеркнул величие Надаля после финала US Open

04:40
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Россиянин Даниил Медведев после поражения в финале US Open от испанца Рафаэля Надаля отдал должное сопернику.

— Для начала поздравляю Рафу с 19-м титулом «Большого шлема». Перед награждением показывали его 1-й, 2-й, 15-й, 19-й титулы. А если бы я выиграл, что бы вы показывали тогда (смеется)? Сотни миллионов детей будут заниматься теннисом, потому что ты это сделал, -сказал Медведев на церемонии награждения.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...

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