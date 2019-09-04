Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open. В четвертьфинале он в трех сетах одолел швейцарца Стэна Вавринку — 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. Медведев стал первым российским полуфиналистом турнира «Большого шлема» с 2010 года. В сезоне-2010 Михаил Южный также добрался до 1/2 финала US Open, где уступил Рафаэлю Надалю.

Кроме того, в возрасте 23 лет Медведев стал самым юным полуфиналистом US Open с 2010 года — тогда до этой стадии дошел более молодой на тот момент серб Новак Джокович.