Медведев без сомнений решил участвовать в US Open

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не сомневался в том, что примет участие в Открытом чемпионате США.

— Я не думаю, что когда-либо сомневался сыграть здесь, -цитирует Медведева ТАСС. — Безопасность была приоритетом для всех, но как только получили информацию о том, как все будет организовано на турнире, все решили ехать. Я считаю, что заразиться здесь очень сложно.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает пятое место.