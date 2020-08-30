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Медведев без сомнений решил участвовать в US Open

30 августа 2020, 10:11
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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не сомневался в том, что примет участие в Открытом чемпионате США.

— Я не думаю, что когда-либо сомневался сыграть здесь, -цитирует Медведева ТАСС. — Безопасность была приоритетом для всех, но как только получили информацию о том, как все будет организовано на турнире, все решили ехать. Я считаю, что заразиться здесь очень сложно.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает пятое место.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9323645

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