Россиянин Даниил Медведев вышел в финал US Open, обыграв болгарина Григора Димитрова — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Ему покорилось уникальное достижение — он стал третьем теннисистом в истории, который в течение одного сезона выходил в финалы турниров в Цинциннати, Вашингтоне, Монреале и US Open. С 1968 года такое удавалось только Ивану Лендлу (1982) и Андре Агасси (1995).

На этих четырех турнирах Медведев провел 22 матча, из которых проиграл лишь два финала.

В финале первая ракетка России встретится с победителем пары Надаль (Испания) — Маттео Берреттини (Италия, 24).

Медведев — в финале US Open! Даниил в трех сетах победил Димитрова