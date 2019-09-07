Маттек-Сэндз и Джейми Маррей выиграли US Open в миксте

Американка Бетани Маттек-Сэндз и британец Джейми Маррей выиграли US Open в миксте. В финале дуэт, получивший wild card, обыграл первых «сеяных» тайваньку Чань Хаочин и новозеландца Майкла Винуса.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Финал

Бетани Маттек-Сэндз/Джейми Маррей (США/Великобритания, WC) — Чань Хаочин/Майкл Винус (Тайвань/Новая Зеландия, 1) — 6:2, 6:3