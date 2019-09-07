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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Маттек-Сэндз и Джейми Маррей выиграли US Open в миксте

7 сентября 2019, 20:23

Американка Бетани Маттек-Сэндз и британец Джейми Маррей выиграли US Open в миксте. В финале дуэт, получивший wild card, обыграл первых «сеяных» тайваньку Чань Хаочин и новозеландца Майкла Винуса.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Финал

Бетани Маттек-Сэндз/Джейми Маррей (США/Великобритания, WC) — Чань Хаочин/Майкл Винус (Тайвань/Новая Зеландия, 1) — 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2019/23/35/

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