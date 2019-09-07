Маттек-Сэндз и Джейми Маррей выиграли US Open в миксте
7 сентября 2019, 20:23
Американка Бетани Маттек-Сэндз и британец Джейми Маррей выиграли US Open в миксте. В финале дуэт, получивший wild card, обыграл первых «сеяных» тайваньку Чань Хаочин и новозеландца Майкла Винуса.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Микст
Финал
Бетани Маттек-Сэндз/Джейми Маррей (США/Великобритания, WC) — Чань Хаочин/Майкл Винус (Тайвань/Новая Зеландия, 1) — 6:2, 6:3
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