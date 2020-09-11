Матс Виландер: «Не думаю, что Серена Уильямс все еще достаточно хороша»

Экс-первая ракетка мира Матс Виландер поделился мнением о поражении американки Серены Уильямс от белоруски Виктории Азаренко (6:1, 3:6, 3:6) в полуфинале US Open.

— Серена ненавидит проигрывать и хочет продолжить играть, потому что наслаждается соревнованиями и своей жизнью, — приводит Tennis Head слова Виландера. — Проваливает ли она важные матчи, потому что хочет выиграть свой 24-й турнир «Большого шлема», или она уже просто не так хороша? Это большой вопрос. Лично я не думаю, что Серена все еще достаточно хороша.

Каждый раз во время турнира «Большого шлема» она будто теряет уверенность в себе. До этой встречи она провела три трехсетовых матча подряд. Это плохо для уверенности в своих силах. Сильный состав участниц тура лишил Уильямс уверенности. Раньше она побеждала легко, а теперь в важные моменты показывает свой худший теннис. Серена уже не так хороша, как раньше, а ее соперницы стали сильнее и чувствуют, что могут ее побеждать.