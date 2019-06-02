Мартич стала четвертьфиналисткой Roland Garros

Представительница Хорватии Петра Мартич стала четвертьфиналисткой турнира "Большого шлема" Roland Garros. В матче четвертого круга она обыграла эстонку Кайю Канепи – 5:7, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.
Соперницей Мартич в следующем круге станет чешка Маркета Вондроушова.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Петра Мартич (Хорватия, 31) – Кайя Канепи (Эстония) – 5:7, 6:2, 6:4
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