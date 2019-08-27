Мария Шарапова: «Есть много людей, которые могут списать меня со счетов»

Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения от американки Серены Уильямс на US Open рассказала, как долго планирует играть.

— Я должна быть умной, но действительно хочу играть столько, сколько смогу до конца года, — цитирует официальный сайт WTA Шарапову. — Суть в том, что верю в свои способности. Вы можете списать меня со счетов. Есть много людей, которые могут списать меня со счетов, особенно после поражения 1:6, 1:6 в первом раунде US Open. Пока этот человек не внутри тебя, ты будешь в порядке.

Серена Уильямс разгромила Шарапову в первом круге US Open