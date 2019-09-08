Марат Сафин: «Ранний брейк Медведева очень важен для финала»

Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин считает, что ранняя победа Даниила Медведева в гейме на подаче Рафаэля Надаля в финале US Open-2019 (2-1, идет первый сет) имеет очень важное значение для встречи.

— Ранний брейк — очень важно для финала, это придает очень большое значение. Теперь главное — держать свою подачу и никуда не торопиться. Впрочем, Медведев не похож на парня, который будет торопиться, — сказал Сафин в эфире Первого канала.

Медведев — Надаль: главный матч US Open. Онлайн-трансляция «СЭ»