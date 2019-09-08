Марат Сафин: «По взгляду Медведева видно, что он настроен на победу»

Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин прокомментировал победу Даниила Медведева в первом гейме на своей подаче в финале US Open-2019 против Рафаэля Надаля (1-1, идет первый сет).

— Не нужно торопиться, бросаться на амбразуру, не выходить к сетке, иначе Даниил будет получать. Хорошее начало. Не надо никуда суетиться, нужно спокойно делать свое дело. По взгляду Медведева видно, что он настроен на победу, не собирается никому проигрывать, — сказал Сафин в эфире Первого канала.

Медведев — Надаль: главный матч US Open. Онлайн-трансляция «СЭ»