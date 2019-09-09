Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин поделился мнением об игре Рафаэля Надаля в финале US Open-2019 против Даниила Медведева (5:7, идет второй сет).

— Мастерство заключается в стабильности, а не в красивых розыгрышах, особенно в ключевые моменты. Это есть у Надаля. За красоту двойные очки не дают. Как только у Рафаэля появляется шанс — он за него цепляется. — сказал Сафин в эфире «Первого канала».