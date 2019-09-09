Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин отметил, что Даниилу Медведеву нужно подкачаться.

— Самое главное, чтобы дальше физухи хватило у Даниила. Судя по лицу, у него с физикой все в порядке. Плечо у него перевязано, надо работать над плечевым поясом. Это тренажерка, это много упражнений. От плеча зависит подача. Не говорю, что нужно быть качком, как Надаль, просто посильнее, помощнее, — сказал Сафин в эфире «Первого канала».