Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин дал волю эмоциям во время финала US Open-2019 Даниил Медведев — Рафаэль Надаль (5:7, 3:6, 3:3, идет третий сет).

— Нууу... Не торопись, Даниил, иди полотенчиком вытрись! А он бежит уже, скорее-скорее-скорее, отыграться-отыграться. А Надаль ему показывает, не торопись. (Медведев ошибается на первой подаче) Вот и все, вторая. Не заводись, не заводись, — сказал Сафин в эфире «Первого канала».