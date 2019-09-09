Марат Сафин: «Медведев уже не вспоминает о поражении от Надаля в Канаде, сейчас он думает о победе на US Open»

Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин считает, что Даниил Медведев не думает о поражении от Рафаэля Надаля на турнире в Канаде (3-6, 0-6), которое случилось месяц назад. Сейчас Медведев и Надаль играют в финале US Open-2019 (5-7, идет второй сет).

— Я думаю, Медведев уже не вспоминает о том матче. Сейчас Даниил думает о том, что может победить в этом финале, — сказал Сафин в эфире «Первого канала».