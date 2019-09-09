Марат Сафин: «Для Надаля было важно выиграть первый сет, видно по его бурной реакции»

Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин прокомментировал поражение Даниила Медведева в первом сете финала US Open-2019 против Рафаэля Надаля (5:7).

— Для Рафаэля было важно выиграть первый сет, это видно по бурной реакции испанца. Что нужно изменить Даниилу в следующей партии? Подача у Медведева нормальная, нужно поднять процент на приеме. Да и ошибок много, 20 против 10 у Надаля. — сказал Сафин в эфире «Первого канала».