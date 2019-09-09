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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Линдси Вонн: «Снимаю шляпу перед Медведевым за борьбу до последнего очка»

06:06
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Олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Линдси Вонн поделилась впечатлениями от финала US Open, в котором испанец Рафаэль Надаль в пяти сетах победил россиянина Даниила Медведева.

— Невероятный финал у мужчин! — написала Вонн в своем Twitter. — Поздравляю Рафаэля Надаля с еще одним титулом на турнире «Большого шлема». И снимаю шляпу перед Даниилом Медведевым за борьбу до последнего очка. Невероятная игра обоих парней!

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...

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