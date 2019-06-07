16:14 | Теннис — "Большой шлем"

Латиша и Додиг стали победителями Открытого чемпионата Франции в миксте

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Чань Латиша из Тайваня и хорват Иван Додиг стали победителями Открытого чемпионата Франции в смешанном разряде. 

В финале они победили канадку Габриэлу Дабровски и хорвата Мате Павича со счетом 6:1, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 42 661 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Микст 

Парный разряд 

Финал 

Чань Латиша/Иван Додиг (Тайвань/Хорватия) - Габриэла Дабровски/Мате Павич (Канада/Хорватия, 2) - 6:1, 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2019/23/

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