Квитова вышла во второй круг US Open
31 августа 2020, 21:10
Чешская теннисистка Петра Квитова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США. Она в двух сетах переиграла Ирину-Камелию Бегу из Румынии.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Петра Квитова (Чехия, 6) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:4, 6:0
Александра Соснович (Белоруссия) — Франческа Ди Лоренцо (США) — 2:6, 7:6 (8:6), 6:0
Каролин Гарсия (Франция) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:3, 6:2