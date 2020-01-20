Чешка Петра Квитова в первом круге Australian Open разгромила соотечественницу Катерину Синякову — 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.

При стечении обстоятельств в третьем круге Квитова может сыграть с первой ракеткой России Екатериной Александровой. В прошлом году чешка дошла до финала, где проиграла японке Наоми Осаке.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Квитова (Чехия, 7) — Катерина Синякова (Чехия) — 6:1, 6:0