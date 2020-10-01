Кудерметова уступила Мартич во втором раунде Roland Garros

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в третий раунд Roland Garros. В матче второго раунда ее обыграла хорватка Петра Мартич (6:7 (1:7), 7:5, 6:3). Матч продолжался два часа и 37 минут.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Мартич (Хорватия, 13) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:7 (1:7), 7:5, 6:3

Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:3, 6:2

Чжан Шуай (Китай) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 7:6 (7:3)

Лаура Зигемунд (Германия) — Юлия Гергес (Германия) — 1:6, 6:1, 6:3

Ирина Мария Бара (Румыния, Q) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:1, 4:0 отказ 2-го игрока

Клара Бюрель (Франция, WC) — Кая Юван (Словения) — 7:6 (8:6), 6:2