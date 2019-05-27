Кудерметова рассказала, что может себе позволить после победы над Возняцки в первом круге Roland Garros

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями после победы над датчанкой Каролин Возняцки​ в первом круге Roland Garros – 0:6, 6:3, 6:3.

– Что случилось в первом сете? Вроде бы вышла настроена, пыталась играть в свой теннис. Но почему-то были какие-то глупые ошибки, очень быстро заканчивались розыгрыши. Старалась не расстраиваться, играть каждый мяч, действовать более агрессивно, – сказала Кудерметова в интервью "Евроспорту".

Можно ли себе позволить кусок торта после победы над экс-первой ракеткой мира? Нет, на самом деле сладкое я не очень люблю. Можно позволить купить себе что-нибудь красивенькое.

Во втором круге 22-летняя Кудерметова встретится с представительницей Казахстана Зариной Дияс.