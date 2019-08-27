Кудерметова проиграла Ди Лоренцо в первом круге турнира US Open

Американка Франческа Ди Лоренцо одержала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой? (7:6(7:4), 6:2) в матче первого круга турнира «Большого шлема» US Open. Продолжительность встречи составила 1 час и 27 минут.

В параллельной встрече чешка Петра Квитова обыграла соотечественницу Денису Аллертову (6:2, 6:4).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Франческа Ди Лоренцо (США, WC) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:6(7:4), 6:2

Петра Квитова (Чехия, 6) — Дениса Аллертова (Чехия, Q) — 6:2, 6:4