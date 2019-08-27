Кудерметова проиграла Ди Лоренцо в первом круге турнира US Open
27 августа 2019, 19:37
Американка Франческа Ди Лоренцо одержала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой? (7:6(7:4), 6:2) в матче первого круга турнира «Большого шлема» US Open. Продолжительность встречи составила 1 час и 27 минут.
В параллельной встрече чешка Петра Квитова обыграла соотечественницу Денису Аллертову (6:2, 6:4).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Франческа Ди Лоренцо (США, WC) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:6(7:4), 6:2
Петра Квитова (Чехия, 6) — Дениса Аллертова (Чехия, Q) — 6:2, 6:4
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