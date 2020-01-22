Кудерметова не смогла выйти во второй круг Australian Open
22 января 2020, 05:25
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира Australian Open. В трех сетах она проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 2:6, 6:1, 6:1
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