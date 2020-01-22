Кудерметова не смогла выйти во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира Australian Open. В трех сетах она проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 2:6, 6:1, 6:1