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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Кудерметова не смогла выйти во второй круг Australian Open

22 января 2020, 05:25
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира Australian Open. В трех сетах она проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 2:6, 6:1, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2020/11/5/

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