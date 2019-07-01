Кудерметова и Севастова вышли во второй круг Уимблдона

Россиянка Вероника Кудерметова в первом круге Уимблдона обыграла бельгийку Изалин Бонавантюр – 6:2, 6:4.
В параллельной встрече представительница Латвии Анастасия Севастова взяла верх над американкой Кристи Ан – 6:3, 6:4.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) – Изалин Бонавантюр (Бельгия, Q) – 6:2, 6:4
Анастасия Севастова (Латвия, 12) – Кристи Ан (США, Q) – 6:3, 6:4
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