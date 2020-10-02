Кудерметова и Чжан Шуай пробились в третий круг Roland Garros

Россиянка Вероника Кудерметова и китаянка Чжан Шуай вышли в третий круг Roland Garros. Дуэт обыграл бельгиек Грит Миннен и Элисон Ван Уйтванк.

В третьем круге Кудерметова и Чжан Шуай встретятся с Софией Кенин и Бетани Маттек-Сэндз.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова/Чжан Шуай (Россия/Китай, 8) — Грит Миннен/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:3, 6:3