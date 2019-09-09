Американская теннисистка Кристи Ан поделилась впечатлением о россиянине Данииле Медведеве, который в финале US Open в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

— Медведев — тот парень в фильме, который, как вы думали, станет злодеем, но он был одним из хороших ребят с самого начала, — написала Ан в своем Twitter.

Медведев после финала US Open еще раз извинился перед американской публикой