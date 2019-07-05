Контавейт проиграла Муховой в третьем круге Уимблдона, Мартич прошла дальше

Эстонка Анетт Контавейт не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона, проиграв чешке Каролине Муховой – 6:7 (7:9), 3:6.

В параллельной встрече хорватка Петра Мартич в трех партиях взяла верх над Дэниэлл Коллинз из США – 6:4, 3:6, 6:4.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Мухова (Чехия) – Анетт Контавейт (Эстония, 20) – 7:6 (9:7), 6:3

Петра Мартич (Хорватия, 24) – Дэниэлл Коллинз (США) – 6:4, 3:6, 6:4